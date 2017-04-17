Olimpiyat dördüncüsü İsmail Akçay’dan bayrak sevgisi dersi

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından Sakarya’da organize edilen Çocuk Atletizmi seminerine 'Eskimeyen Değer' olarak davet edilen Olimpiyat 4.’sü İsmail Akçay, kursiyerlere bayrak sevgisi ve çalışmanın önemini anlattı

Sakarya'da gerçekleşen seminere 134 kursiyer katılırken, 3-12 yaş grubundaki 121 çocuk, uygulamada yer aldı. Eğlenceli atletizmle tanışan çocuklar büyük coşku yaşarken, spor yapmanın önemini kavrayıp, geleceğin şampiyonu olma yolunda ilk adımları attı. Dünyada Türkiye dahil 196 ülkede uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin 2017 yılı beşinci semineri Sakarya Üniversitesi'nin isteği doğrultusunda 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kampusunda yer alan Konferans Salonu'nda düzenlendi. İki gün süren seminere geleceğin nesillerini yetiştirecek eğitimciler olma yolunda eğitim alacak 134 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere uzman eğitmenler tarafından teori ve uygulama dersleri verilirken, kursiyerler 3-12 yaş grubunda bulunan Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji öğrenciler ile uygulama yapma imkanı buldu.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, proje ile ilgili bilgiler aktarırken, Türkiye'de ‘1 Milyon Süper Çocuk’ hedefiyle çıktıkları yolda önemli bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. Necdet Ayaz, projenin yürütülmesinde Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetiminden büyük destek gördüklerini vurguladı. Seminerin ilk bölümünde, ‘Y' nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Derslerin ardından gerçekleşen uygulamaya Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji ve anaokulundan 121 öğrenci katıldı. Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere verildi. Bu bağlamda, “Madde Bağımlılığı” konusunda IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sporda motivasyonun önemi ve çocuklarla- eğitmenler arasında oluşması gereken sağlıklı yapıyı “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” başlığıyla Prof. Dr. Perican Bayar Koruç anlattı.

Sporda dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı ‘Fair-Play’ konusunu ise örnekleriyle birlikte IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi. Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, ‘Eskimeyen Değerler’ de unutulmadı. ‘Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler’ sloganı doğrultusunda, Türk Atletizminin değerleri kursiyerlere tanıtıldı.

Akçay: Çalışmak, çalışmak, çalışmak

Sakarya'da gerçekleşen ‘Eskimeyen Değerler’ törenine Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. Başkan Çintimar kursiyerlere hitap ederken şunları söyledi:

“Bu proje ile çocuklarımızı atletizme kazandırma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Projeyi yürüten IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz'ın bu konuda yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Projenin doğru ellerde olduğunu bilmek bize ayrıca mutluluk veriyor. Bu projeyi geliştirip, ülke geneline yaydığımız sürece devşirme sporcu şikayetlerini de ortadan kaldıracağız. Sizlerden isteğim atletizme sporcu kazandırma yolunda adım atmanızdır. Bu konuda istediğiniz her türlü desteğe hazırız.”

Sakarya'da kursiyerlere tanıtılan ve ödüllendirilen ‘Eskimeyen Değerler’ arasında Türkiye'ye Olimpiyat Oyunları'nda en büyük başarıyı kazandıran 1968 Meksiko Olimpiyatları 4.’sü İsmail Akçay da vardı. Akçay, ödül öncesi konuşmasında, “Ben her zaman göğsümde bulunan ay-yıldızın onuru için koştum” dedi. İsmail Akçay, çalışmanın önemine işaret ederek, başarıyı şu üç kelimeyle özetledi; ‘Çalışmak, çalışmak ve çalışmak.’ Spor yaşamında kesitleri örneklerle anlatan başarılı sporcuya plaketini Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Can Kurnaz verdi.

Halk Eğitim'de ders verebilecekler

Sakarya'da birbirinden değerli şu isimler ödül aldı; İsmail Akçay, Müslüm Şengül, Vedat Altınöz, Türkiye Atletizm Federasyonu eski Başkanı Fikret Çetinkaya, Suzan Memigüven Kutsi, Doç.Dr. Gülten Yaman Hergüner, Yrd. Doç. Dr. Murat Çilli, Hacer Çetin Aygün, Doç.Dr. Çetin Yaman, Doç.Dr. Fehmi Çalık, Ali Turan, Atakan Gündoğdu ve İbrahim Arkan.

Eskimeyen Değerlere ödülleri; Prof. Dr. Süleyman Can Kurnaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Prof. Dr. Perican Bayar, Haldun Domaç, Nezir Önal, Orhan Kılıç, Ercan Ata, Ayten Yaman , Nilüfer Bircan, Cahit Kuran, Gülden Karabulut ve Kübra Işlak tarafından verildi.

Törenin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam edilme fırsatını da yakalamış oldu.

IAAF Çocuk Atletizmi seminerlerinin beşincisi 21-22 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleşecek.