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Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
09:4017 Nisan 2017
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Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. İlk maçta Bayern Münih’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Juventus’a İtalya’da 3-0 mağlup olan Arda Turan’ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı

21.45 Leicester City (0) – Atletico Madrid (1)

21.45 Real Madrid (2) – Bayern Münih (1)

19 Nisan Çarşamba

21.45 Barcelona (0) – Juventus (3)

21.45 Monaco (3) – Borussia Dortmund (2)

Etiketler
şampiyonlar ligi
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