Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. İlk maçta Bayern Münih’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Juventus’a İtalya’da 3-0 mağlup olan Arda Turan’ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı

21.45 Leicester City (0) – Atletico Madrid (1)

21.45 Real Madrid (2) – Bayern Münih (1)

19 Nisan Çarşamba

21.45 Barcelona (0) – Juventus (3)

21.45 Monaco (3) – Borussia Dortmund (2)