Şenol Güneş, Lyon maçı için kararını verdi

Beşiktaş'ta savunma Mitrovic ve Tosic'e emanet. Şenol Güneş, Lyon maçında forma giyemeyecek Marcelo'nun yokluğunda Mitrovic'e şans verecek.

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Marcelo’nun eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Brezilyalı futbolcu kart cezası nedeniyle perşembe akşamı forma giyemeyecek. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından Marcelo’nun yokluğunda savunma hattını değiştirmek zorunda kalacak olan Şenol Güneş, farkı alternatifler üzerinde dursa da son kararını verdi.

Deneyimli teknik adam rövanş maçında stoper ikilisini Mitrovic ve Tosic’den oluşturacak. İlk maça da ilk 11’de başlayan Mitrovic, stoper pozisyonunda karşılaşmaya başlada da daha sonra orta sahada mücadele etmişti. Hırvat futbolcu ikinci yarı yerini Necip’e bırakmıştı.

QUARESMA DÖNÜYOR

İlk maçta sakatlığı nedeniye forma giyemeyen Ricardo Quaresma’nın tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayacak olan Portekizli, perşembe akşamı takımdaki yerini alabilecek.