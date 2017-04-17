Serdar Özkan: Her şeyi anlatacağım…

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Özkan kariyeri, Antalya günleri ve pişmanlıkları hakkında konuştu.

Antalyaspor’un deneyimli oyuncusu Serdar Özkan, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında konuştu.

‘Trabzonspor maçını kazanıp, avantaj yakalamak istiyoruz’

İyi bir hava yakaladıklarını belirten Serdar Özkan, “Şu anda iyi bir hava yakaladık. Son maçta deplasmanda 2 puan kaybetsek de Trabzonspor’un Beşiktaş maçını kaybetmesiyle fark açılmadı. Bu hafta UEFA Avrupa Ligi için final maçına çıkacağız. Trabzonspor maçını kazanıp, avantaj yakalamak istiyoruz. Sezona kötü başladık fakat daha sonra çok güzel bir grafik yakaladık. Antalyaspor’un UEFA Kupasına gitmesini yönetim, hocamız, futbolcu arkadaşlarımız ve herkes istiyor. Sezon başı kötü başladık. Rıza Çalımbay hocamız geldi, bize güven ve motive verdi. Şu anda güzel bir hava yakaladık ve buralara geldik” ifadelerini kullandı.

‘Eto’o ile çok samimiyim’

Eto’o hakkında görüşlerini belirten Serdar, “Samuel Eto’o ile benim çok samimi ilişkim var. İnanılmaz bir insan, yardım sever… Bir insan düşünün 2 sezondur birlikteyiz. Her sabah gelir, herkesi tek tek öper ve günaydın der. Futbolculuğunu tartışmaya gerek yok. Maçlardan önce bizlere zaman zaman tecrübelerini aktarıyor” dedi.

‘Çok büyük pişmanlıklarım var’

Kariyerinde hatalarının olduğunu belirten Serdar Özkan, pişmanlıklarının olduğunu itiraf etti. Konuyla ilgilli Serdar, “Tabii ki kariyerimde pişmanlıklarım var. Hem de çok büyük pişmanlıklarım var. Beşiktaş’ta yetirince şans buldum. Galatasaray’da o şansı buldum ama bazı şeyler oldu. Onları futbol hayatım bittikten sonra anlatacağım. Şimdi anlatmam doğru değil. Bir gün her şeyi anlatacağım. Çok çok farklı bir kariyerim olabilirdi. Hatalarım oldu ama karşımızdaki insanlarında hataları oldu. Sadece biz de değildi hata. O yüzden çokta arkamı dönüp bakmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum” diye konuştu.

‘Galatasaray’a transferimde Arda’nın etkisi yok’

Galatasaray’a transfer sürecinden bahseden Serdar, “Arda Turan ile dostluğumuz devam ediyor. 2 güne bir konuşuruz, FaceTime yaparız. O dönem Arda Turan Galatasaray’da beraber oynamamızı çok istemişti fakat Galatasaray’a transferimde Arda’nın bir etkisi yok. Kendi aramızda konuşuyorduk, Galatasaraylı yöneticiler beni aramıştı, transfer öyle oluştu. Arda ile dostluğumuz arkadaşlığımız devam ediyor, ölene kadar da devam edecek” açıklamasında bulundu.

‘Ülkemizde gereksiz yabancılar var’

Serdar Özkan yabancı kuralı konusunda ise; “Özellikle ülkemizde genç arkadaşlarımıza çok büyük bir misyon yükleniyor. Büyük baskı oluşuyor. Bu arkadaşlarımızın maç kazandırması bekleniyor. Çok erken bazı şeylerde misyon yükleniyor ve geriye gidiyor. Bu özgüven ve misyon yoksa oyuncu arkadaşlarımız geriye doğru gidiyor. Bu konuda basınımız yanlış yapıyor. Bir oyuncu iyiyse Türk ya da yabancı olsa da oynar. Buraya gelen oyuncular kaliteli olsun. Gelen yabancıları görüyoruz. Nasıl yabancılar geldiğini çok net görüyoruz. Hangi takımda nasıl yabancı oyuncular var görüyoruz. Yabancu oyuncular gelecekse bazı kriterler olsun. Bana göre şu anda yabancı sayısı çok fazla ve ülkemizde gereksiz yabancı olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Beşiktaş’ımız turu geçecektir’

Beşiktaş’ın tur şansını değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, “Kesinlikle Beşiktaş’ın tur şansı fazla. Maçtan önce 2-1’lik mağlubiyeti kabul edebilirdim ama o futbolu görünce çok üzüldüm. Taraftar desteğiyle Beşiktaş’ımız turu geçecektir” ifadesini kullandı.

‘Unutamadığım gol Liverpool’a attığım gol’

Kariyerinde unutamadığın gol sorusuna ise, deneyimli orta saha oyuncusu, “Unutamadığım gol Liverpoool maçında attığım gol. O maça çıktığımda duygu doluydum. Maça çıkarken o dönem ülkemizle ilgili üzücü olaylar olmuştu. Gol attıktan sonra ne yapacağımı bilemedim” şeklinde konuştu.