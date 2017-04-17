Suat Kaya’dan uyarı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'da gözler pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Kırklarelispor ile oynanacak maça çevrilirdi.

Müsabakanın gergin bir ortamda geçeceğini söyleyent teknik direktör Suat Kaya, öğrencilerini uyardı. Rakiplerinin can havliyle mücadele edeceğini dile getiren Kaya, “Kırklarelisporlu futbolcular ve taraftarlar inanılmaz stresli olacak. Bu da mutlaka sahaya yansıyacak. Dikkatli olmalıyız” dedi.

Futbolcularının sakin olması gerektiğini ifade eden Suat Kaya, “Biz de henüz play off’u garantileyemedik. En az onlar kadar stres yüklüyüz. Ancak soğukkanlı davramamız gerekiyor. Saha içinde ve dışında profesyonel bir duruş sergilemeliyiz. En büyük korkum tahriklere kapılıp oyuncularımın play off öncesi ceza alması” diye konuştu.

Sakatlıkları devam eden stoper Veli ve Gökhan Sinanoğlu’nun forma giyemeyeceğini açıklayan Suat Kaya golcü Gökhan Ünal’ın ise karşılaşmaya yetişebileceğini söyledi.