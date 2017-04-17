Zico: Barcelona turu geçebilir

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Zico, Barcleona'nın 3-0'lık handikaba rağmen turu geçecek güçte olduklarını belirtti.

Brezilyalı efsane Zico Juventus’a Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında 3-0 yenilen Barcelona’nın turu geçebileceğini söyledi. Barcelona takımının bu kapasiteye sahip olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam Neymar’ın da dünyanın en iyi futbolcusu olmasını beklediğini söyledi.

Zico, “Juventus PSG’den farklı bir takım. Zor maçları oynamaya alışıklar. Ancak Barcelona kalitesinde bir takım geri dönüşe inanabilir. Messi, Neymar, Suarez ve Iniesta gibi dünyanın en iyi 4 oyuncusuna sahipler. Gününde olurlarsa istediği sonucu alırlar” diye konuştu.

Neymar hakkında konuşan efsane, “Neymar Barcelona’da yaptıklarını Brezilya’da da yapıyor ve bundan çok mutluyuz. Onun dünyanın en iyi oyuncusu olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER