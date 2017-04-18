Adana Demirspor 1-2 Giresunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Giresunspor 2-1 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Yüksek tempoda geçen maç, Giresunspor'un son dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1 sonuçlandı.

Ev sahibi ekip baskılı futbolunun karşılığını 36’da aldı. Geliştirilen atakta Eser'i mağlup eden Pote, takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 44'te Fevzi yaptığı hareket sonucunda Emre Molak tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Karadeniz ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında maçta üstünlük kurdu. Dakika 81'de Özgür Can Özcan ve 84'te Volkan Okumak ile öne geçen konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrılarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Adana Demirspor 1-2 Giresunspor

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Şaban Yılmaz (xx), Emin Yıldırım (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (x)- Göksu (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xx), Serkan (xx), Mehmet (xx)(Dk.88 Berat) Servan (xx)(Dk.45 Zülküf xx), Alican (xx), Leroy (x)(Dk.63 Tiago x) Mustafa (xx), Pote (xx)

GİRESUNSPOR: Eser (xx)- Rizvan (xx), Onur Demir (xx), Özgür (xx), Husamettin (xx), Dimitriadis (xx), Dodo (xx)(Dk.74 Tomic) Abwo (xx)(Dk.61 Volkan xxx), Recep (xxx), Dilaver (xx)(Dk.56 Isaac) Özgürcan (xxx)

GOLLER: Dk.35 Pote (Adana Demirspor) Dk.82 Özgürcan, Dk.84 Volkan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk.16 Oğuzhan, Dk.29 Mehmet (xx), Dk,42 Servan Dk.72 Tiago (Adana Demirspor) Dk.55 Dodo, Dk.69 Özgürcan. Dk.84 Onur, Dk.84 Volkan (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk.44 Fevzi (Adana Demirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Leroy’un ortasında pozisyonu iyi takip eden Pote yükselerek kafa ile topu ağlara gönderdi:1-0.

38. dakikada Recep’in yakın mesafeden kaleye giden şutunu Raspopovic kafayla uzaklaştırıp gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası dışında topu elle kesen kaleci Fevzi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikada kaleye Servan’la yapılan oyuncu değişikliği ile Zülküf geçti.

53. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep’in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

72. dakikada Demirspor kalesi karıştı. Bu dakikada 6 pas içinden topa gelişine vuran Recep’in şutu yakın mesafeden auta çıktı.

77. dakikada Hüsamettin’in sert şutunu kaleci Zülküf köşeden kornere çeldi.

82. dakikada Hüsamettin’in pasına ceza sahası içinde ayak koyan Özgürcan kaleci Zülküf’ün altından topu ağlara gönderdi:1-1.

84. dakikada Volkan Demirspor defansını ceza sahası içinde çalımlayarak geçip,topu ağlarla buluşturdu:1-2. Karşılaşma Adana Demirspor’un 1-2 yenilgisi ile tamamlandı.