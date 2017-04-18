Advocaat Galatasaray’a pusu hazırlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Galatasaray deplasmanında sert ve agresif oynamaları gerektiğini ifade ederken orta saha ve hücum elemanlarından pres yapmalarını istedi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin havasına girdi. Hafta sonunu izinli geçiren sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanı öncesi Teknik Direktör Dirk Advocaat öğrencileriyle toplantı yaptı. Galatasaray'ın 3 puan için hücum ağırlıklı bir futbol oynayacağını düşünen Hollandalı hoca, öğrencilerinden sert ve agresif olmalarını istedi. Advocaat, “Herkes birbirine yardımcı olacak. Sahanın her bölgesinde pres istiyorum” dedi. Orta saha hâkimiyetine vurgu yapan tecrübeli teknik patron, “Orta saha üstünlüğü bizde olursa tüm takımın performansı artar ve sonuca rahat gideriz. Hem savunma daha az hata yapar hem de forvetler daha az geri gelerek fazla yorulmaz. Savunmadan kolay top çıkarmalarına engel olmalıyız. Gireceğimiz her pozisyon altın değerinde. İlk golü atan taraf biz olursak işimiz kolaylaşır” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe`nin yıldızlarına yakın takip Pazar günü ligde Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin oyuncularını, Avrupa'dan birçok kulüp izlemeye geliyor. İlgili Haberi Oku

GALİBİYET YEMİNİ

Sarı-lacivertli futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi galibiyet yemini etti. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal takım arkadaşlarını toplayıp derbiyle ilgili konuştu. İki kaptan, “Taraftarımız galibiyet bekliyor. Sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz” dedi.

İLK TERCİH VAN PERSIE

Galatasaray derbisinde ileri uçta Van Persie'nin oynaması bekleniyor. Bu sezon derbilerde sergilediği başarılı futbolla dikkat çeken Hollandalı, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Galatasaray ağlarını 2 kez sarsmış ve galibiyetin mimarı olmuştu. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken tecrübeli forvetin bir sakatlık yaşamaması durumunda 11'de olacağı öğrenildi.