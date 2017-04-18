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AKHİSAR BLD.SPOR
23 Nisan 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
BURSASPOR
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Akhisar Belediyespor’un gözü yüksekte

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması nedeniyle Süper Lig'e verilen bir haftalık arada çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Akhisar Belediyespor, gözünü pazar günü iç sahada oynayacağı Bursaspor maçına çevirdi.
12:1618 Nisan 2017
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Akhisar Belediyespor’un gözü yüksekte

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması nedeniyle Süper Lig’e verilen bir haftalık arada çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Akhisar Belediyespor, gözünü pazar günü iç sahada oynayacağı Bursaspor maçına çevirdi.

Düşme hattıyla arasındaki farkı 7 puana çıkardıktan sonra rahatlayan yeşil siyahlı ekip Bursaspor’u yenerek alt grupla bağını iyice koparmayı planlarken teknik heyet, 3’er sarı kartı bulunan Aykut, Soner, Caner, Onur ve Ömer Bayram’ı cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı.

Bursaspor’la zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, taraftarların da desteği ile rakiplerini puansız göndereceklerine inandığını söyledi, “Bu ligi, bulunduğumuz noktadan çok daha yukarılarda bitirecek potansiyelimiz var. Kalan 7 haftada alınabilecek 7 puanın tümüne talibiz” dedi.

Son antrenmanı tam kadro gerçekleştiren sürdüren Akhisar Belediyespor’da Okan Buruk da zaman zaman oyuncuların arasına katılarak çalışmaya dahil oldu. Buruk cezası nedeniyle pazar günü tribünde olacak.

Etiketler
akhisar belediyespor okan buruk spor toto süper lig
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