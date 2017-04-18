Arkas Spor 2-3 Fenerbahçe / Maç özeti

Efeler Voleybol Ligi Play-Off Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe’yi konuk eden Arkas Spor, rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla seri 1-1 olurken, finale kalan ekibi belirleyecek karşılaşma 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.

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