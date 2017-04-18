Arkas Spor 2-3 Fenerbahçe / Maç özeti

Efeler Ligi´nde Arkasspor, play off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe’ye evindeki rövanş mücadelesinde tie-break setinde 3-2 yenildi. Seride durumun 1-1’e gelmesi nedeniyle finalisti belirleyecek üçüncü karşılaşma 21 Nisan Cuma günü İstanbul´da oynanacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena´da oynanan müsabakanın ilk 4 seti 19-25, 27-25, 22-25, 25-23´lük skorlarla bitince durum 2-2´ye geldi.
Çekişmeli geçen tie-break setinde Fenerbahçe 15-14 öndeyken, Baş Hakem Nurper Özbar, Arkassporlu Gökhan´a bir pozisyon sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterince Fenerbahçe 1 sayı kazandı ve seti 16-14, müsabakayı da 3-2 galip bitirdi. Bu karar nedeniyle Hakkı hariç, Arkassporlu tüm voleybolcular maçtan sonra Hakem Özbar´ın elini sıkmadı. Arkasspor Menajeri Bülent Kandemir de karşılaşma sonrası sahaya inerek Nurper Özbar´a tepki gösterdi.
Arkas Spor 2 – 3 Fenerbahçe
Salon: İzmir AtatürkHakemler: Nurper Özbar xx, Yavuz Akdemir xxArkas Spor: Mustafa xx, Sanders xx, Silva xxx, Hakkı xx, Sanchez xxx, Yiğit xx, Gökhan xx, Ahmet xx, Bravo xx, Fenerbahçe: Sket xxx, Sabit xx, Metin xx, Quesque xxx, Pajenk xx, Selçuk xx, Alperay xx, Oğulcan xx, Mehmet xx, Bertuğ xSetler: 19-25, 27-25, 22-25, 25-23, 14-16Süre: 154 dakika (27, 41, 31, 32, 23)