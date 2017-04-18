Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bakambu’nun golü Villareal’e yetmedi

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves, Villareal'i 2-1 mağlup etti.
10:3118 Nisan 2017
0
Bakambu’nun golü Villareal’e yetmedi

İspanya’da Deportivo Aleves dün akşam oynanan maçta Villareal’i konuk etti. Ev sahibi ekip 35. dakikada Ibai Gomez’in golü ile öne geçerken, 45. dakikada Rodrigo Ely skoru 2-0’a taşıdı. 70. dakikada sahneye Villareal forması giyen Bursaspor’un eski ismi Bakambu çıktı. 70’te durumu 2-1’e getiren Cedric Bakambu, mücadelenin son dakikalarında mutlak bir golü kaçırınca maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 43’e çıkaran Deportivo Alaves 11. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi yarışı veren Villareal ise 57 puanla 5. sırada yer aldı.

Etiketler
Bakambu deportivo Villarreal
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER