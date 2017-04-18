Bandırmaspor evinde Göztepe’yi ezdi!

Ligde kalma savaşı veren Bandırmaspor sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek kritik galibiyete imza attı.

TFF 1. Lig’in Bandırmaspor, yeni teknik direktörü Mustafa Uğur ile çıktığı ilk maçında Göztepe’yi sahasında 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puana yükselerek kümede kalma yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırırken, konuk takım 43 puanda kalarak yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20.dakikada Feridun sol kanattan getirdiği toplu sağ kanatta bulunan Doğan´a aktardı. Bir anda kaleci ile karşı kaşıya kalan Doğan topu Üstün´e atmak istedi. Araya giren savunma tehlikeyi önledi.

22.dakikada Bandırmaspor golle buluştu. Feridun´un ara pasıyla topla buluşan Üstün Bilgi, kalecinin solundan plase bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-0.

25.dakikada ani gelişen Göztepe atağında, Hakan kale önünde müsait pozisyondan yararlanamadı. Hakan Barış´ın ceza alanı içinden vuruşu kaleciden döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

27.dakikada Bandırmasporlu Feridun mutlak gol şansını gole çeviremedi. Sağ kanatta topla buluşan Feridun, ceza alanı içine girdi. Kaleyi terk eden kaleciyi de geçen Feridun, iki savunma oyuncusunu görerek topu ayağında bekletince kaleci tehlikeyi önledi.

37.dakikada sol kanatta topla buluşan Doğan ani bir şekilde savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza alanı içine girdi. Ayağının içiyle topu kaleye bırakan Doğan´ın vuruşunu kaleci çıkardı.

50.dakikada Bandırmaspor, ikinci golünü Doğan ile buldu. Ceza alanı sol çaprazından Feridun´un kale önüne kestiği topu, Doğan klâs bir hareketle ağlara gönderdi: 2-0.

62.dakikada Bahri´nin sağ kanattan yaptığı ortaya vole ile vuran Üstün, kaleciyi geçemedi. Kalecinin dizine çarpan top kornere çıktı.

65.dakikada David Deniz´in ortasına iyi yükselen Üstün´ün vuruşunda top önce kaleciden döndü sonrasında auta çıktı.

74.dakikada caza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz´in sert şutu kale direğinin yanında ağlarla buluştu: 3-0.

75.dakikada ani gelişen Göztepe atağından Jahovic ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Okan´ı mağlup etti: 3-1.

79.dakikada baskılı oyununu artıran Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Kale önünde oluşan karambolde Jahovic´in vuruşunu Bahri Can, kale çizgisinden çıkarttı.

Karşılaşmada başka gol sesi gelmeyince Bandırmaspor evinde Göztepe´yi 3-1 yendi.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık

BANDIRMASPOR: Okan, David Deniz, Doğan (Dk.85 Özgür), Serkan, Gökhan Karadeniz (DK.90+1 Ömer), Marino Da Silva, Feridun (Dk.73 Sertaç), Gökhan Yılmaz, Fofana, Üstün, Bahri

GÖZTEPE: Günay, Fuchs, Soner (Dk. 68 Mehmet), Hakan (Dk. 46 Segbefia), Schwechlen, Jahovic, Gosso, Tanju, Halil, Gençer, Tayfur (Dk. 44 Sinan)

GOLLER: Dk. 22 Üstün , Dk.50 Doğan, Dk.74 Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor), Dk. 75 Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Bahri, Marino (Bandırmaspor)