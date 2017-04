Belçika’daki derbi Süper Lig’i aratmadı

Her yıl Brüksel’de düzenlenen Brussels Football European Cup turnuvasında karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın minikleri, karşılaşmada gösterdikleri performansla Süper Lig’deki derbileri aratmadı.

Dünyaca ünlü turnuvaya bu yıl ikinci kez katılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U9 takımları, gösterdikleri performansla alkış aldılar. Oynanan grup maçları sonrası kıl payı elenen her iki takım, daha sonra sıralama için karşı karşıya geldi. Tribünlerde yer alan çok sayıda Türk seyircisi önünde oynan maçı Galatasaray 4-3 kazandı. Maç sonrası Türk taraftarlarının ilgisini çeken minikler, kendilerini izlemeye gelenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Belçika Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır ile Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse her iki takıma da başarı diledi. Belçika Fenerbahçe Dernek Başkanı Mahmut Korkmazer de, Fenerbahçe U9 takımına her konuda yardımcı olacağını söyledi.

Ajax Amsterdam'ın şampiyon olduğu 48 takımlık turnuvayı Galatasaray 22., Fenerbahçe ise 23. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'den Sait Köse'ye imzalı forma

Maç sonrası Fenerbahçe takımı yetkilileri, Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse'ye Fenerbahçe A Takımı futbolcuları tarafından imzalanmış formayı hediye ettiler. Formayı almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Sait Köse, Fenerbahçeli yetkililere teşekkür etti.

Daha önce bu turnuvaya Eskişehirspor, Emirdağspor, Zeytinburnuspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığını ifade eden Köse, “Bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray'ın minik takımları bu güzide turnuvamıza katıldı. Bu miniklerimizin futbolunu seyrettim ve geçen seneki durumlarına göre, baya bir ilerleme kaydettiklerini fark ettim. Bu yaşta bu tecrübeyi almak, onlara ilerisi için büyük bir fayda sağlayacak. Geçen yıl, her maçta fark yiyorlardı, fakat bu yıl geçen yılın aksine, yenebiliyorlar ve hatta fark bile atabiliyorlar. Demek ki, artık miniklerimizin kabiliyetleri var. Bu miniklerin yıldız olmalarını istiyorsak, doğru eğitimin şart olduğu gibi farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla karşılaştırılmaları da çok önemli” diye konuştu.