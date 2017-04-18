Beşiktaş-Lyon maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş - Lyon maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın, Fransa’nın Lyon takımı ile 20 Nisan Perşembe günü oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek.

Vodafone Arena’da 22.05’te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic’in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Sırp hakem daha önce siyah-beyazlıların 3 maçında düdük çaldı;

20.10.2011 Dinamo Kiev 1-0 Beşiktaş

19.08.2014 Beşiktaş 0-0 Arsenal

13.09.2016 Benfica 1-1 Beşiktaş