Bogdan Bogdanovic: İlk hedefimize ulaştık

Fenerbahçeli oyuncu Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli oyuncu Bogdan Bogdanovic, 71-58’lik Panathinaikos galibiyetine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bogdanovic’in açıklamaları şu şekilde:

“Bu bir takım sporu ve her zaman birimiz daha iyi oluyoruz. Biz kaliteli bir takımız ve herkes bir yerde sorumluluk alabiliyor. Bugün de o kişi bendim. Belki de bir sonraki maç bu ben olmayacağım. Şu an ilk hedefimize ulaştık ve şimdi yeni hedefimize ulaşmak için çalışacağız.”

Başarılı oyuncu saha avantajı konusunda ise, “Son play off serilerini ev sahibi avantajıyla kolay geçtik. Bu sefer baskıyla başlayarak daha iyi olabilir diye düşündüğüm olmuştu ve haklı çıktığımı gördüm” açıklamasında bulundu.