CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanan 2 maç ile devam ediyor.

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Real Madrid 1-2 Bayern Münih / Gol! 53′ (pen) Lewandowski, Gol! 76′ Cristiano Ronaldo, Gol! 77′ KK Sergio Ramos

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna fırtına gibi devam eden Real Madrid Almanya’da 2-1 kazandığı çeyrek final ilk maçın rövanşında bu kez Bayern Munih ile İspanya’da karşılaşıyor.

Real Madrid’in 11’i: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo.

Bayern Münih’in 11’i: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski.