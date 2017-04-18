Diego Simeone, Süper Lig’in yıldızını istiyor!

Yılın transferi gerçekleşiyor... Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone kararını verdi. İspanyollar, milli yıldızın transferi için sezon sonu randevu talep etti.

Süper Lig’de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi’nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında… Galatasaray’dan Arda Turan’ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona’ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar’ın kapısını aşındırıyor.

Uzun süredir Oğuzhan’ı takip ettiren Teknik Direktör Diego Simeone’nin milli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği bildirildi. İspanyol yönetimi de Arjantinli teknik adamın isteği doğrultusunda Beşiktaş’la görüştü.

YÖNETİM SEZON SONUNA ERTELEDİ

Siyah-beyazlı yönetim ise “Şu anda lig yarışı devam ediyor. Oyuncumuzun konsantrasyonunu bozabilecek böyle bir pazarlığın içinde olmayız. Sezon sonu görüşelim.” diyerek öneriyi erteledi.

Sezon sonu iki kulüp arasında Oğuzhan Özyakup için görüşmelerin yeniden başlaması ve para konusunda anlaşma sağlanırsa transferin sonuçlandırılması planlanıyor.

İspanyol ekibi şu ana kadar Beşiktaş’al para konusunu konuşmadı. Ancak Atletico’nun milli oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Beşiktaş ise 25 milyon euro istiyor.