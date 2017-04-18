Ersun Yanal’dan gençlere özel ilgi

İdmanlarda yıldız adaylarıyla yakından ilgilenen Trabzonspor’un hocası Ersun Yanal, takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını istedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği öğrenildi. Son olarak altyapıdan Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme imzalayan Trabzonspor'da deneyimli çalıştırıcının, antrenmanlarda gençlere özel ilgi gösterdiği kaydedildi. Tecrübeli teknik adam ayrıca takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını istedi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın özellikle de Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun'un performanslarını yakından takip ettiği ifade edildi.