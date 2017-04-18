Fatih Terim ve futbolcuları şoke eden görüntü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularının da izlediği Spor Toto 2. ve 3. Lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat İlçesi'nde başladı. Hazırlık karşılaşmalarında sahaya çıkan futbolcular otomatik sulama tesisinin azizliğine uğradı.

Manavgat Emirhan Spor Kompleksi’nde günün ilk karşılaşması Spor Toto 3. Lig A Karması ile B Karması arasında 30’ar dakikalık iki devre olarak oynandı.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmayı A Karması 55’inci dakikada Kubilay Yavuz’un attığı golle 1-0 kazandı. İkinci maçta karşılaşan C Karması ile D Karması 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 2. ve 3. Lig’den seçilen oyuncuların yer aldığı 4 takım halinde yapılan karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularıyla birlikte 2’nci ve 3’ncü ligden çok sayıda antrenör de takip etti.

Milli takım antrenörleri ve bölge antrenörlerinin liglerde izlediği maçlar sonucunda belirlenen isimlerin yer aldığı karmaların oynayacağı hazırlık maçlarıyla milli takımlar için oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ SÜPRİZİ

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde devam eden Spor Toto 2. Lig karması hazırlık maçlarında sahaya çıkan futbolcular otomatik sulama sisteminin azizliğine uğradı. C Karması ve D Karması maçında başlama vuruşu yapılacakken bir anda devreye giren sulama sistemleri futbolcuları şaşırttı ve sahada ilginç görüntü oluşturdu. Görevlilerin müdahalesiyle saha sulama sistemlerinin kapatılmasıyla karşılaşma başladı.

Karşılaşma C Karması’ndan Muhammet Beşir, Özkan Taştemur ile D Karması’ndan Alper Kahraman´ın attığı gollerle 2-1 sona erdi. Günün diğer maçında A Karması Mert Çetin (kendi kalesine) ve Oğuz Mataracı´nın attığı gollerle B Karması´nı 2-1 mağlup etti. B karmasının golünü Melih Okutan kaydetti. Karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de takip etti.