Fenerbahçe ’10’u arıyor

Mehmet Ekici’yle anlaşan Fenerbahçe, bonservisi Chelsea’de olan ve PSV Eindhoven’da kiralık oynayan Van Ginkel ya da Darmstadt 98 forması giyen Vrancic’i kadrosuna katmanın peşinde...

Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu kurmak için erken başladı ve çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. 10 numara bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'yle el sıkışmıştı. Bu bölgeye ikinci bir ofansif orta saha daha transfer edecek olan Fenerbahçe'nin listesinde, ilk sırada, bonservisi Chelsea'de olan ve PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Van Ginkel var. Van Ginkel'i kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle masaya oturan Fenerbahçe, bu transferi bitirebilmek için tüm şartlarını zorluyor. Teknik Direktör Advocaat da Hollandalı futbolcunun, orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliğini gidereceği yönünde rapor verdi. Van Ginkel ve menajeriyle de temasa geçen sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Fenerbahçe yönetiminden Volkan Demirel`e... Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Galatasaray maçı öncesi Samandıra'yı ziyaret edecek. Başkan, oyuncularla yemek yeyip, “İşte size fırsat. Kupanın yanı sıra derbileri de kazanın, kendinizi affettirin” mesajı verecek. Yönetim ayrıca Volkan Demirel'e de uyarılarda bulunacak. İlgili Haberi Oku

10 numara için Fenerbahçe'nin bir diğer adayı ise Bundesliga'da Darmstadt 98 forması giyen Mario Vrancic. Sarı-lacivertliler, Van Ginkel transferinde bir sorun çıkması durumunda Alman ekibinin formasıyla son 2 maçta 3 gol kaydeden Bosna Hersekli oyuncu ile temaslarını yoğunlaştıracak. Bu sezon 21 maçta boy gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.