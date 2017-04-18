Fenerbahçe’nin yıldızlarına yakın takip

Pazar günü ligde Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’nin oyuncularını, Avrupa’dan birçok kulüp izlemeye geliyor.

Ligde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin futbolcuları, dev derbide Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olacak. Defansın sigortası Kjaer, sağ bek Wiel ve orta sahanın değişmez ismi Josef, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından Galatasaray maçında göz hapsinde olacak. Derbiye şimdiden rezervasyon yaptırdıkları öğrenilen Avrupa ekiplerinin izleme komiteleri, bu futbolcuların performansı hakkında kulüplerine detaylı bir rapor hazırlayacak.

Fenerbahçe `10`u arıyor Mehmet Ekici'yle anlaşan Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de olan ve PSV Eindhoven'da kiralık oynayan Van Ginkel ya da Darmstadt 98 forması giyen Vrancic'i kadrosuna katmanın peşinde... İlgili Haberi Oku

Kjaer'i Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin, Wiel'i Genoa, Empoli ve Marsilya'nın, Josef'i de Villarreal'in mercek altına alacağı ifade edildi.