İrfan Buz: Avantaj bizim kendi elimizde

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Kaybettik ama avantaj hala bizde” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyleyen Buz, “Maalesef 2-1'le kaybettik. Futbolcu kardeşlerimiz kazanmak istiyordu ancak olmadı. Penaltı golüyle 1-0 geriye düştükten sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık. Özellikle Dialiba'nın yakaladığı pozisyonda kafayla vurmuş olsaydı 1-1'i yakalayabilirdik. 1-1'i yakalasaydık daha da farklı olurdu. İkinci devrede biraz daha pozisyona girmek istedik ancak kontra atakla ikinci golü kalemizde gördük. Taraftarlarımız bizi inanılmaz destekledi. En fazla ona üzüldüm. Yine de devam ediyoruz. Önümüzdeki Giresun maçına bakacağız. Ligde 6 maçlık bir periyot var. Tabii ki işi burada bitirebilirdik ancak camia ve futbolcular olarak devam etmemiz gerekiyor. Kaldı ki avantaj bizde ve kendi elimizle bu şampiyonluğu getirebiliriz. Onu da yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını değerlendiren Buz, “Merkez hakem komitesine söylüyorum, onlardan rica ediyorum; biz de bir camiayız, mağdur durumda kalıyoruz. Faul olmayan bir pozisyonda maçın sonlarına doğru bir sarı kart gösterildi, bugün de çifte standart uygulandı. Ancak ne olursa olsun kendimize bakmamız gerekiyor. Bizim yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Devam edeceğiz. Her şeye rağmen ne olursa olsun önümüzdeki haftalarda bu işi bitireceğiz” dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise, “Süper Lig'de maç olmayan bir haftada belki Türkiye'nin bütün futbolseverlerin gözünün üzerinde olduğu bir maç oynadık. Oynadığımız takım haftalardır uzak ara bu ligin liderliğini yapan bir takım ve bu liderliği de oynadığı futbolla hak ederek gelmiş. Biz de bir hedef için mücadele ediyoruz. Böyle zor bir günde buradan galibiyetle çıkmak son derece önemliydi. Bugünkü galibiyeti bizim için düşündüğümüz hedefin başlangıcı olarak değerlendirmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu. Tansiyonu yüksek bir günde her iki takım adına girilen gol pozisyonları vardı. Belki benim takımım adına çok daha fazlasından bahsetmek mümkün, çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı zora soktuk. Maçın son 5-10 dakikasını telaşla geçirdik. Bu kadar gol kaçırıp, böyle bir gol yedikten sonra oyun içerisinde bir takı dengeler bozuldu. Bütün bunlara rağmen haftayı en kazançlı takım olarak kapatmak, üst sıradaki takımların aldığı sonuçlar itibariyle bizim adımıza son derece önemliydi” şeklinde konuştu.