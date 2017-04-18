İşte Beşiktaş Mogaz’ın finaldeki rakibi

Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Aziziye Belediyesi Termalspor’u 32-28 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO’nun rakibi oldu. Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz arasındaki final maçı, 19 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de THF Spor Salonu’nda oynanacak.

Aziziye Belediyesi Termalspor 28 – 32 Beşiktaş Mogaz

Salon: THF

Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar

Aziziye Belediyesi Termalspor: Maksutov (Veysel Alkış), Emre Tosun 1, Stanislav 5, Zakharov 6, Dmitrii 4, Ersin Aslan, Vasyuk 1, Stetsyura 3, Rumiantsev 1, Gradan 1, Mert Makasoğlu 2, Babenkov 2, Arif Ufuk Çalık 2

Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 9, Pribak 8, Krsmancic 2, Buljubasic, Radojkovic 1, Nincevic 2, Ramazan Döne 9, Tolga Özbahar 1

İlk yarı: 14-15

İki dakika cezası alanlar: Dmitrii, Emre Tosun, Gradan, Stanislav (2), Arif Ufuk Çalık (Aziziye Belediyesi Termalspor), Ramazan Döne, Vrazalic (Beşiktaş Mogaz)