Kweuke’nin ‘dalya’ heyecanı

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu oyuncusu Kweuke, Başakşehir karşılaşmasında takımının formasını 100. kez giyecek.

Çaykur Rizespor kariyerine 2013-2014 sezonunda başlayan Kamerunlu forvet oyuncusu Leonard Kweuke, takımının cumartesi günkü Medipol Başakşehir maçında oynaması halinde mavi yeşilli takımında 100’üncü defa forma giyecek.

Şu ana dek takımı adına lig ve kupada 99 maça çıkan Kweuke, Çaykur Rizespor´un Spor Toto Süper Lig´e çıktığı 2013-2014 sezonunda Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag takımında transfer edildi. Kweuke, yeşil mavili takımda ligde 92, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 7 maçta forma giydi. Çaykur Rizespor’da 4’üncü sezonunu geçiren tecrübeli forvet oyuncusu 99 resmi müsabakada, 43’ü ligde, 4’ü de kupada olmak üzere 47 gole ulaştı. 99 müsabakanın 87’sinde ilk 11’de sahaya çıkan Kweuke, 7702 dakika sahada kaldı.

Futbol kariyeri boyunca Eintracht Frankfurt, Energie Cottbus, Sparta Prag ve Çaykur Rizespor formaları altında 220 resmi müsabakada sahaya çıkan Kweuke, rakip fileleri 91 kez havalandırdı. Kweuke, Kamerun Milli Takımı ile de 10 maçta sahaya çıktı.

ARD ARDA TALİHSİZLİKLER YAŞADI

Çaykur Rizespor´un 4 yıl önce sezon başında transfer ettiği Kweuke, and arda büyük şansızlıklar yaşayan isim oldu. Çek Cumhuriyeti Kupası’nda oynadığı Mlada Boleslav maçında rakibinin ayağını kırdığı gerekçesiyle 12 maç ceza alan Kweuke için devreye giren Çaykur Rizespor, Çek Futbol Federasyonu’na yaptığı başvuruyla cezada indirim sağlamıştı.

2 DEFA SAKATLANDI

Çaykur Rizespor’a geldiği ilk yılda cezası nedeniyle 4 hafta forma giyemeyen Kweuke, çıktığı ilk maçında 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, 5 hafta forma giydikten sonra deplasmanda Eskişehirspor ile yapılan maçta attığı golden sonra sakatlandı, 2 ay sahalardan uzak kaldı. Kweuke geçen sezon da ikinci yarının ilk maçında attığı golden sonra takım arkadaşı ile yaşadığı sevinç sırasında sakatlanmış ve sezonu kapatmış, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeni sezonda takıma geri dönmüştü.

15 GÜN ARAYLA KENDİ VE EŞİ KAZASI GEÇİRDİ

Leonard Kweuke, geçen yıl 16 Kasım tarihinde Rize’de kendi kullandığı otomobille trafik kazası geçirmiş, hava yastığının açılması sonucu kazayı yara almadan atlatmıştı. Bu olayın şokunu atlatan Kweuke’nin ABD’de bulunan hamile eşinin içinde olduğu taksiye otomobil çarptı. Kazada eşi ikiz bebeklerini kaybeden Kweuke zor günler yaşamıştı.