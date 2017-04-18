Lionel Carole paylaşılamıyor

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Galatasaray'ın sol beki Lionel Carole, Fransız kulüplerinin yakın takibinde....

Kısa sürede Galatasaray'da kendisini ispat eden ve Fransız takımlarının dikkatini çeken Lionel Carole, yönetimin iştahını kabartıyor. Lyon, Nice ve Marsilya gibi takımların radarına giren yıldız oyuncu için 5-6 milyon Euro arasında bir rakam bekleyen yönetim, gelecek ilk teklifi kabul edecek. Carole 2 sene önce 1.5 milyon Euro'ya Troyes'dan alınmıştı.

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LAZAROV’DAN GALATASARAY İTİRAFI

Ülkemizde 2000-07 yılları arasında forma giyen Bulgar golcü Zdravko Lazarov, o dönemde Galatasarayın kendisini istediğini itiraf etti:

“Kariyerimi etkileyen en büyük şeylerden biri Gaziantepspor forması giyerken, başkanın Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi oldu. O dönemde Galatasaray'ın antrenörü Rumen efsane Hagi'ydi. Gaziantepspor başkanıyla transferim için konuştuk ama o gitmemi engelledi. Beni çok istemişlerdi. Galatasaray, Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biriydi.”