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Lionel Carole paylaşılamıyor

Galatasaray'ın sol beki Lionel Carole, Fransız kulüplerinin yakın takibinde....
10:0818 Nisan 2017
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Lionel Carole paylaşılamıyor

Kısa sürede Galatasaray'da kendisini ispat eden ve Fransız takımlarının dikkatini çeken Lionel Carole, yönetimin iştahını kabartıyor. Lyon, Nice ve Marsilya gibi takımların radarına giren yıldız oyuncu için 5-6 milyon Euro arasında bir rakam bekleyen yönetim, gelecek ilk teklifi kabul edecek. Carole 2 sene önce 1.5 milyon Euro'ya Troyes'dan alınmıştı.

18 Nisan 2017 Galatasaray`a `Kurt` stoper Galatasaray defansını Chelsea'nin gelecek vaat eden yeteneği Kurt Zouma'yı alarak güçlendirecek. 22 yaşındaki futbolcu İngiliz devinden 1 yıl kiralanacak. İlgili Haberi Oku

LAZAROV’DAN GALATASARAY İTİRAFI

Ülkemizde 2000-07 yılları arasında forma giyen Bulgar golcü Zdravko Lazarov, o dönemde Galatasarayın kendisini istediğini itiraf etti:

“Kariyerimi etkileyen en büyük şeylerden biri Gaziantepspor forması giyerken, başkanın Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi oldu. O dönemde Galatasaray'ın antrenörü Rumen efsane Hagi'ydi. Gaziantepspor başkanıyla transferim için konuştuk ama o gitmemi engelledi. Beni çok istemişlerdi. Galatasaray, Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biriydi.”

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