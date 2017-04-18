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Lyon karar değiştirdi! İstanbul’a geliyorlar…

Lyon Kulübü, karar değiştirdi ve 2 gün sonra Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararını aldı. Siyah-beyazlı yönetim ekstra güvenlik talep eden Fransız kulübüne garanti verdi...
16:4418 Nisan 2017
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Lyon karar değiştirdi! İstanbul’a geliyorlar…

Lyon Kulübü, son anda karar değiştirip UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları çeyrek final rövanş maçında Vodafone Arena’ya taraftar getirme kararı aldı.

Beşiktaş yönetiminin ekstra güvenlik isteyen Fransız kulübüne “Gerek yok. Vodafone Arena bu konuda zaten güvenli bir stat. Ekstra önlem alınmasına ihtiyaç yok” dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün verdiği garanti üzerine Fransız kulübü taraftarlarını İstanbul’a getirmeye karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, bu gelişme üzerine misafir tribün biletlerini kendi taraftarı için satışa çıkarmaktan son anda vazgeçti.

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Etiketler
beşiktaş lyon vodafone arena
Son güncelleme: 16:46 | 18.04.2017
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