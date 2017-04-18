Lyon’un başı belada

Fransa’daki holiganizm, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Bastia deplasmanında da Lyon’un başına dert oldu.

Fransa Ligi'nde yarıda kalan Bastia-Lyon karşılaşmasında çıkan olaylar için Bastia Savcılığı adli soruşturma açtı. Furiani Stadı'ndaki mücadeleden önce sahaya inen 60 kadar ev sahibi taraftar, Beşiktaş'ın rakibinin futbolcularına saldırdı. Buna rağmen gecikmeli de olsa maçın başlatılması kararı alındı. Devre arasında ise Lyon kalecisi Antony Lopes, yanına gelen Bastia Güvenlik Müdürü Anthony Agostini'yi itince ortalık yine karıştı. Bastia taraftarları bir daha sahaya girince ilk yarısı 0-0 biten maç ertelendi. Bastia kulübü, Agostini'nin Lopes'e saldırdığını öne süren Lyon Başkanı Aulas'a iftira davası açtı.

Şenol Güneş tur şifresini verdi Lyon'u saf dışı bırakmanın formülünü 5 maddeyle oyuncularına aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, geçmişteki hataları da hatırlatıp ilk talimat olarak“Sakin kalın. Rakibin tahriklerine aldırmayın” dedi. İlgili Haberi Oku

“TÜRKİYE’DE GÖRÜRSÜNÜZ”

Olaylar sırasında bir Bastia taraftarının Lyon Başkanı'na “Aulas, Türkiye'de maç oynamak nedir göreceksiniz” diye bağırdığı duyuldu. Aulas, Beşktaş maçında yaşananlardan temsilcimizi sorumlu tutup, rövanşın seyircisiz oynanmasını istemişti.