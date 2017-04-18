PFDK’dan Gaziantepspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor'a 300 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor Kulübü’ne 300 bin lira para cezası verirken, Maraton Alt E ve G bloklarındaki seyircilerin elektronik biletlerinin bir maç bloke edilmesine karar verildi.

PFDK yapılan toplantının ardından alınan kararı açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; alınan karar şöyle:

“Gaziantepspor Kulübü’nün, 12.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor – Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt E,G, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü’nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”