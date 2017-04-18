Şenol Güneş tur şifresini verdi

Lyon’u saf dışı bırakmanın formülünü 5 maddeyle oyuncularına aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, geçmişteki hataları da hatırlatıp ilk talimat olarak“Sakin kalın. Rakibin tahriklerine aldırmayın” dedi.

Beşiktaş, O.Lyon ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçının havasına iyiden iyiye girmiş durumda. Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk maçta deplasmanda son dakikalarda yedikleri gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılmalarına rağmen avantajın kendilerinde olduğunu söyledi. Lyon önünde sabırlı oynayarak turu geçeceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Kazanacağımızdan şüphem yok. 1-0 kazanırsak tur atlayacağımızı unutmayın” uyarısında bulundu.

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Bir önceki turda İstanbul'da 4-1 kazandıkları Olympiakos maçından örnekler veren Güneş, “Uzun süre eksik oynadık ama bunu hissettirmedik. Çünkü herkes elinden geleni sahaya yansıttı. Perşembe günü de sizden aynı şeyi bekliyorum. Sahaya karakter koyun. Rakibimiz özellikle ikinci yarılarda skor üretiyor. 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. Sabırlı oynamalıyız” ifadelerini kullandı.

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1) Sakin kalınacak. telaşla atak yapılmayacak. kırmızı kartlardan çok çekildi, hakemle asla oynanmayacak ve rakibin tahriklerine uyulmayacak.

2) Atiba ve Oğuzhan önde baskıyla lyon'un hızlı hücumcularını orta sahada kilitleyecek.

3) Şut ustası talisca, lyon'u uzaktan avlamak için ‘vur emri' ile sahaya çıkacak.

4) Kenar bekleri Adriano ve Gönül, sürekli sağlı sollu kanat bindirmeleriyle ilk maçta yalnız kalan Cenk'i besleyecek.

5) İlk maçta can yakan gereksiz geri paslara asla başvurulmayacak. Fabri kesinlikle topla oynamayacak.