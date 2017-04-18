TFF 1. Lig'de 4 haftalık program açıklandı…TFF 1. Lig’de 30, 31, 32 ve 33. haftada oynanacak maçların programı şu şekilde:
30. HAFTA
28 Nisan Cuma
Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 18.00
Samsunspor-Ümraniyespor 18.00
Sivasspor-Giresunspor: 18.30
29 Nisan Cumartesi
Denizlispor-Elazığspor: 15.00
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe:16.00
Altınordu-Şanlıurfaspor: 16.00
Adana Demirspor-Bandırmaspor: 18.30
30 Nisan Pazar
Balıkesirspor-Boluspor: 16.00
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor: 18.30
31. HAFTA
02 Mayıs Salı
Ümraniyespor-Denizlispor: 16.00
Eskişehirspor-Samsunspor: 18.30
Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: 18.30
03 Mayıs Çarşamba
Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 16.00
Göztepe-Sivasspor: 16.00
Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: 17.30
Elazığspor-Gaziantep Büykşehir Belediyespor: 18.30
04 Mayıs Perşembe
Boluspor-Adana Demirspor: 16.30
Manisaspor-Altınordu: 18.30
32. HAFTA
06 Mayıs Cumartesi
Denizlispor-Eskişehirspor: 18.30
07 Mayıs Pazar
Sivasspor-Bandırmaspor: 13.30
Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 16.00
Samsunspor-Giresunspor: 16.00
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Ümraniyespor: 18.30
Boluspor-Şanlıurfaspor: 18.30
08 Mayıs Pazartesi
Altınordu-Elazığspor: 16.30
Balıkesirspor-Manisaspor: 18.30
Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 19.00
33. HAFTA
12 Mayıs Cuma
Göztepe-Samsunspor: 18.30
13 Mayıs Cumartesi
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 16.00
Ümraniyespor-Altınordu: 16.00
Giresunspor-Denizlispor: 18.30
14 Mayıs Pazar
Elazığspor-Balıkesirspor: 16.00
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 16.00
Manisaspor-Şanlıurfaspor: 18.30
Adana Demirspor-Sivasspor: 18.30
15 Mayıs Pazartesi
Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 18.30