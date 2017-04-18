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TFF 1. Lig’de 4 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'in 4 haftalık programı açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak mücadelelerin programları belli oldu.
17:3518 Nisan 2017
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TFF 1. Lig’de 4 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'de 4 haftalık program açıklandıTFF 1. Lig’de 30, 31, 32 ve 33. haftada oynanacak maçların programı şu şekilde:

30. HAFTA

28 Nisan Cuma

Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 18.00

Samsunspor-Ümraniyespor 18.00

Sivasspor-Giresunspor: 18.30

29 Nisan Cumartesi

Denizlispor-Elazığspor: 15.00

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe:16.00

Altınordu-Şanlıurfaspor: 16.00

Adana Demirspor-Bandırmaspor: 18.30

30 Nisan Pazar

Balıkesirspor-Boluspor: 16.00

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor: 18.30

31. HAFTA

02 Mayıs Salı

Ümraniyespor-Denizlispor: 16.00

Eskişehirspor-Samsunspor: 18.30

Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: 18.30

03 Mayıs Çarşamba

Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 16.00

Göztepe-Sivasspor: 16.00

Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: 17.30

Elazığspor-Gaziantep Büykşehir Belediyespor: 18.30

04 Mayıs Perşembe

Boluspor-Adana Demirspor: 16.30

Manisaspor-Altınordu: 18.30

32. HAFTA

06 Mayıs Cumartesi

Denizlispor-Eskişehirspor: 18.30

07 Mayıs Pazar

Sivasspor-Bandırmaspor: 13.30

Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 16.00

Samsunspor-Giresunspor: 16.00

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Ümraniyespor: 18.30

Boluspor-Şanlıurfaspor: 18.30

08 Mayıs Pazartesi

Altınordu-Elazığspor: 16.30

Balıkesirspor-Manisaspor: 18.30

Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 19.00

33. HAFTA

12 Mayıs Cuma

Göztepe-Samsunspor: 18.30

13 Mayıs Cumartesi

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 16.00

Ümraniyespor-Altınordu: 16.00

Giresunspor-Denizlispor: 18.30

14 Mayıs Pazar

Elazığspor-Balıkesirspor: 16.00

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 16.00

Manisaspor-Şanlıurfaspor: 18.30

Adana Demirspor-Sivasspor: 18.30

15 Mayıs Pazartesi

Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 18.30

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