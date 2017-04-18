TFF 1. Lig’de 4 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'in 4 haftalık programı açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak mücadelelerin programları belli oldu.

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