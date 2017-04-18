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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
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Wesley Sneijder derbiye hazır

Fiziksel açığını kapatarak kendisine verilen program dahilinde 2 haftada 3.5 kilo veren Wesley Sneijder’ın kendisini yeniden ispat ettiğini düşünen Hırvat hoca Tudor, oyuncusuna derbide şans verecek.
10:1418 Nisan 2017
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Wesley Sneijder derbiye hazır

Galatasaray’da oyun planı yeniden Wesley Sneijder'ın üzerine kurulacağa benziyor. Riekerink'in gidişinden sonra Teknik Direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan, Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarına kulübede başlayan Hollandalı futbolcu, hocasıyla arayı düzeltti. Tudor, antrenman performansından memnun kalmadığı oyuncusunu kısa sürede eritmeyi başardı. 2 haftada 3.5 kilo veren ve Tudor'un istediği fiziksel gücünü yeniden kazanan Wesley Sneijder'ın yeniden bir şansı hak ettiğini düşünen başarılı teknik adam, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde Hollandalı yıldıza sarılacak.

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Yeniden futbolcusuyla yakından ilgilenmeye başlayan Tudor, derbi taktiğini de 32 yaşındaki yıldızın üzerine kuracak.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Tudor Wesley Sneijder
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