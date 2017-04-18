Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper Kupa’daki rakibi Dynamo Kursk

FIBA Kadınlar EuroCup Kupası'nın sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup Kadınlar ve Euroleague Kadınlar şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa’da Rus takım Dynamo Kursk ile rakip oldu.

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