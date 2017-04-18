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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper Kupa’daki rakibi Dynamo Kursk

FIBA Kadınlar EuroCup Kupası'nın sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup Kadınlar ve Euroleague Kadınlar şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa’da Rus takım Dynamo Kursk ile rakip oldu.
10:5318 Nisan 2017
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper Kupa’daki rakibi Dynamo Kursk

EuroCup final maçında Bellona AGÜ'yü yenerek EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa tarafından organize edilen Basketbol Kadınlar Süper Kupa’da Dynamo Kursk ile mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi bu mücadeleden galip gelmesi durumunda Türkiye Kadınlar Kupası ve EuroCup Avrupa Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürecek.

İlk olarak 2009 yılında oynan Süper Kupa Şampiyonluğunu bugüne kadar, UMMC Ekaterinburg, Spartak Moskov Region, Perfumerias Avenida, ZVVZ USK Praha takımları kazandı.

Etiketler
süper kupa yakın doğu üniversitesi
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