Yeni Malatyaspor 1 -2 Eskişehirspor / Maç özeti

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1.Lig’de 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Eskişehirspor’a 2-1 yenildi. Eskişehirspor’a deplasmanda galibiyeti getiren goller 20. dakikada Erkan Zengin (pen.), 53’te de Bruno Mezenga attı. Evsahibi ekibin tek golü ise 86’da Ahmet Aras’dan geldi. 74’te Eren Tozlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 53 puanda kalırken, Eskişehirspor 48 puanla ikinci sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağdan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top İrfan'ın önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bruno'nun düşürülmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Erkan gole çevirdi. 0-1.

34. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Erkan geçti, onun kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada Erkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Bruno meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

85. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Aras topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-1.

Evkur Yeni Malatyaspor 1 -2 Eskişehirspor

Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Caner Arıcı x, Sadık Çiftpınar x, Murat Akça x, Sedat Ağçay x, Pereira x, İrfan Başaran x (Ayıte dk. 45 x), Dialiba xx, Ferhat Kiraz x (MBA dk. 73 x), Murat Yıldırım x (Ahmet Aras dk. 84 x), Eren Tozlu x

Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan Erdoğan, Rahman Buğra

Teknik Direktör: İrfan BuzEskişehirspor: Boffin xx, Tarık xx, Akaminko xx, Hakan Çinemre x, Kamil Ahmet xx, Hasan Hüseyin xx (Dorukhan dk. 79 x), Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx, Hürriyet Gücer xxx, Axel Meye x (Ofoedu dk. 70 x), Bruno Mezenga xxx

Yedekler: Kayacan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Kaan, Ramazan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Ahmet Ara (dk. 86) (Evkur Yeni Malatyaspor), Erkan Zengin (dk. 20 pen.), Mezenga (dk. 53) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Eren (dk. 74) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ferhat, Ertaç, Caner, Eren, Sadık, Ahmet (Evkur Yeni Malatyaspor), Bruno, Kamil Ahmet, Hürriyet, Boffin (Eskişehirspor)