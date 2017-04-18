Zeljko Obradovic oyuncularını tebrik etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos galibiyetinin ardından konuştu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Oyuncularım ikinci yarıda harika bir iş çıkardı” dedi.

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Zeljko Obradovic, “İkinci çeyrekte çok kötü oynadık ve yaklaşık 10 tane top kaybımız vardı. Faulleri iyi kullanamadık ve topu çeviremedik. Bu nedenle her şey Panathinaikos'un avantajınaydı. Soyunma odasına girdiğimizde savunmamızı daha agresifleştirmemiz gerektiğini konuştuk. Yaklaşık 16 sayı atmalarına izin verdik ve bu şekilde maçın içinde kaldık. Çok önemli bir galibiyet ve seride 1-0 öndeyiz. Ama 48 saat sonra bir kez daha oynayacağız. Sadece hazır olmamız gerekiyor. Sanırım şu an herkes nasıl olmamız gerektiğini anladı. Oyuncularımı tebrik ederim, ikinci yarıda harika bir iş çıkardılar” dedi