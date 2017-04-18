Ziraat Türkiye Kupası yarı final fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs’ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maç programı şöyle:

1. Maçlar

26 Nisan Çarşamba

20.45 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe

27 Nisan Perşembe

20.45 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor

2. Maçlar

16 Mayıs Salı

20.45 Atiker Konyaspor – Kasımpaşa

17 Mayıs Çarşamba

20.45 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir