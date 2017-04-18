Ziraat Türkiye Kupası yarı final fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs’ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maç programı şöyle:
1. Maçlar
26 Nisan Çarşamba
20.45 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe
27 Nisan Perşembe
20.45 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor
2. Maçlar
16 Mayıs Salı
20.45 Atiker Konyaspor – Kasımpaşa
17 Mayıs Çarşamba
20.45 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir