Altınordu 2 – 0 Boluspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 28. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi
Altınordu: Berke, Yusuf Acer, Sinan, Serkan (Uğur dk. 90), Fatih (Hasan Kabze dk. 85), Erdoğan, Kerim, Barış, Oğulcan, Yusuf Abdioğlu, Okan (Alican dk. 83)
Yedekler: Erce, Seydi, Yusuf Arslan, İzlem
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Melih, Alim, Özgür, Poepon, Ramazan (Kadir dk. 70), Furkan, Musa Sinan (Bentley dk. 65), Andre Santos, Yusuf Emre, Anco Jansen (Guido Koçer dk. 46), Cengiz Umut
Yedekler: Sabri, Arapi, Abdulkadir, Hakan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı kart: Yusuf Emre, Guido Koçer (Boluspor), Sinan, Kerim Alıcı (Altınordu)
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 63), Okan (dk. 74) (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7′ Poepon’un pasında ceza sahasında topla buluşan Andre Santos uygun durumda topu auta gönderdi.
9′ Erdoğan’ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış, kaleciyi de çalımladı ancak top az farkla auta gitti.
24′ Serkan’ın ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Melih’de kaldı.
48′ Okan Derici, duvar pasıyla girdiği ceza sahasında 3 kişinin arasından sıyrılıp vurdu, kaleci Melih gole izin vermedi.
49′ Kaleci Melih'in hatalı pasında sağ çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt uygun durumda vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.
GOOOOL! 63′ Kornerden gelen topu savunma arkaya aşırttı. Okan’ın gelişine vuruşunda Yusuf Abdioğlu'nun sırtına çarpan top filelere gitti. 1-0
72′ Andre Santos'un pasında topla buluşan Poepon, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
GOOOOL! 74′ Barış Alıcı 2 kişiyi geçti, ceza sahasına girer girmez yayın üzerine topu ortaladı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Okan Derici topu filelere yolladı. 2-0