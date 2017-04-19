Avrupa’da dananın kuyruğu kopuyor

Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın TSİ 22.05’te oynanacak. Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız ekibi Lyon karşısında Vodafone Arena’da tur arayacak. İlk maçta deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kalan Jose Mourinho’nun Manchester United’ı ise Old Trafford’da yarı final vizesi arayacak.

Avrupa’nın 2 numaralı kupasında yarı final eşleşmeleri ise 21 Nisan Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak çeyrek final ikinci maçları şöyle:

22.05 Beşiktaş (1) – Lyon (2)

22.05 Genk (2) – Celta Vigo (3)

22.05 Manchester United (1) – Anderlecht (1)

22.05 Schalke 04 (0) – Ajax (2)