Avrupa’da dananın kuyruğu kopuyor

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın TSİ 22.05’te oynanacak. Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız ekibi Lyon karşısında Vodafone Arena’da tur arayacak. İlk maçta deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kalan Jose Mourinho’nun Manchester United’ı ise Old Trafford’da yarı final vizesi arayacak.
Avrupa’nın 2 numaralı kupasında yarı final eşleşmeleri ise 21 Nisan Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak çeyrek final ikinci maçları şöyle:
22.05 Beşiktaş (1) – Lyon (2)
22.05 Genk (2) – Celta Vigo (3)
22.05 Manchester United (1) – Anderlecht (1)
22.05 Schalke 04 (0) – Ajax (2)