Barisic galibiyet istiyor

Kardemir Karabükspor ligin 28. haftasının açılış maçında sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic, yaptığı açıklamada Kasımpaşa'yı mağlup edeceklerini söyledi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda yapılan antrenmanla Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Kardemir Karabükspor, idmanın bir bölümünü basına açtı. Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerekleşen çalışmada düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Kerim Zengin düz koşu yaptı. Traore ise takımla birlikte çalışmalara başladı.Teknik direktör Zoran Barisic gazetecilere yaptığı açıklamada puan sıralamasında Kasımpaşa'nın altında bulunduklarını hatırlatarak hedeflerinin maçı kazanarak Kasımpaşa'yı sıralamada altlarına almak olduğunu söyledi.

Barisic, “Bunun için iyi çalışıyoruz. Arkadaşlarım iyi niyetliler, her şeylerini veriyorlar. Çok basit hatalar yapmamak istiyoruz. Kolay top kayıpları yapmamak istiyoruz. Çünkü rakibimizin hızlı atakları çok etkili. Dolayısıyla bununla alakalı önlemlerimiz olacak. Evimizde güçlü ve iyi bir ekibiz. Fakat deplasmanlarda bu grafiği yakalamadık. Deplasman veya iç saha maçında bazen istemediğimiz problemlerle karşılıyoruz. Örneğin Bursa maçında 6 oyuncumuz yoktu. Hiçbir maçı birbirinden ayırmıyoruz. Kerim ve Traore bu maçta bizimle olamayacak. Traore takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Fakat biraz zamana ihtiyacı var. Onun dışında bütün futbolcularımız formdalar, fit durumdalar, hepsi hazırlar. Kasımpaşa'ya karşı onlardan çok iyi performans ve mücadele bekliyorum” dedi.

Tecrübeli teknik adam, her zamanki gibi taraftarların desteğine ihtiyaçları olduklarını da kaydederek, Fenerbahçe maçındaki taraftar desteğinin aynısını Kasımpaşa maçında da görmek istediklerini söyledi.