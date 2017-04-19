Beşiktaş Lyon karşısında ilk peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena’da karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon’u geçmesi halinde ilk kez Avrupa’da yarı finale çıkacak.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Beşiktaş, grubu 3. tamamladıktan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da iyi performans sergileyen siyah-beyazlılar, İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenecek finalde kupayı kaldırmayı çok istiyor. Çeyrek finalde Fransa'nın Lyon ekibi ile eşleşen Beşiktaş, olaylı deplasman mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Vodafone Arena'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak olacak Kartal, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale çıkmış olacak.

Beşiktaş – Lyon mücadelesi yarın saat 22.05’te Vodafone Arena’da oynanacak.