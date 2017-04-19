Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş Lyon karşısında ilk peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena’da karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon’u geçmesi halinde ilk kez Avrupa’da yarı finale çıkacak.
10:5719 Nisan 2017
0
Beşiktaş Lyon karşısında ilk peşinde

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Beşiktaş, grubu 3. tamamladıktan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da iyi performans sergileyen siyah-beyazlılar, İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenecek finalde kupayı kaldırmayı çok istiyor. Çeyrek finalde Fransa'nın Lyon ekibi ile eşleşen Beşiktaş, olaylı deplasman mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Vodafone Arena'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak olacak Kartal, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale çıkmış olacak.

Beşiktaş – Lyon mücadelesi yarın saat 22.05’te Vodafone Arena’da oynanacak.

Etiketler
avrupa ligi beşiktaş lyon uefa
Son güncelleme: 10:58 | 19.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER