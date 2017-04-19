Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte ihtimaller…

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Lyon'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak.

Lyon ile Fransa’da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, yarın saat 22.05’te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0’lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.

Beşiktaş Lyon karşısında ilk peşinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena'da karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon'u geçmesi halinde ilk kez Avrupa'da yarı finale çıkacak. İlgili Haberi Oku

Tek farklı galibiyetler Lyon’a yarıyor

1-0’lık skor Beşiktaş’a turu getirirken, 2-1’lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.