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Beşiktaş sponsor yeniledi

Beşiktaş, sponsorluk anlaşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forma sponsorlarından Kalde Klima ile olan anlaşmasını, önümüzdeki sezonu kapsayacak şekilde yeniledi.
14:2619 Nisan 2017
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Beşiktaş sponsor yeniledi

Ligde ve Avrupa’da başarılı şekilde yoluna devam eden Beşiktaş, sponsorluk anlaşmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, forma sponsorlarından olan Kalde Klima ile olan anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. 2017-2018 sezonunu kapsayan anlaşmanın detayları, Beşiktaş tarafından KAP’a açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San A.Ş. arasında Reklam Hakları Sözleşmesinin 2017-2018 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına dair 7.000.000 TL + KDV bedelle ek protokol 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır.”

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