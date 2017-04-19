Beşiktaş’ın Avrupa karnesi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, yarın saat 22.05’te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle kulüp tarihinde Avrupa’daki 196. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 195 karşılaşmanın 72’sinde rakibine üstünlük sağlarken, 81 karşılaşmada da mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 42 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kartal, 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandırırken, kalesinde de 280 gol gördü.
Beşiktaş, Avrupa’daki en farklı mağlubiyetini 2002-2003 sezonunda oynadığı UEFA Avrupa Ligi 1. Tur mücadelesinde deplasmanda Bosna Hersek’in Sarajevo takımına karşı 5-0’lık skorla alırken, en farklı mağlubiyetini de 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında İngiliz devi Liverpool’a karşı deplasmanda aldığı 8-0’lık skor oldu.
Avrupa’da iç saha performansı
Beşiktaş, Olympique Lyon mücadelesiyle Avrupa’da evinde 98. maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı 98 maçta 50 kez galip olurken, 24 karşılaşmada da mağlup oldu. Kartal, 23 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa’da daha önce 7 kez Fransız takımıyla karşılaşırken, Olympique Lyon maçıyla Fransızlara karşı 8. randevuya çıkacak. 7 mücadelenin 3’ü iç sahada oynanırken, 4’ü de deplasmanda oynandı. İç sahada oynana 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Kartal, dışarıda oynanan 4 maçta da kazanamadı.