Beşiktaş’ta mazbatalar alındı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Tevfik Yamantürk ile Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri, mazbatalarını Vodafone Arena'da yapılan törenle aldı.

Beşiktaş’ta yeni Divan Başkanlık Kurulu üyeleri mazbatalarını aldı…

Törene; Başkan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu.), Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi.), Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri ve Genel Koordinatör Levent Çifter katıldılar.

Başkan Fikret Orman ile Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Toplantısı’nda Kongre Divan Başkanlığı görevini yürütmüş olan Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’e mazbatasını takdim ettiler.

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de, Divan Başkanlık Kurulu Üyesi Fikret Kuzucu’ya mazbatasını takdim etti.

Mazbataların takdiminin ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Hayırlı olsun. İnşallah yarın futbol takımımız yeni Divan Başkanlık Kurulu’na UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finali hediye eder. Zor bir görev Divan Başkanlık Kurulu’nu bekliyor. Divan Başkanlık Kurulu’nun daha bütünleştirici ve ikaz edici olacağını umut ediyorum. Tevfik Yamantürk’e ve arkadaşlarına bu göreve talip oldukları için teşekkür ediyorum.”

Fikret Orman’dan sonra kürsüye gelen Tevfik Yamantürk ise, “Bizim vazifemiz vitrine çıkmak değil. Görevimiz kapalı kapılar ardında tecrübelerimizi ve bildiklerimizi bir olumsuzluk görmemiz durumunda ifade etmektir. Bizi kolay kolay medyada göremeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Divan Başkanlık Kurulu mazbata töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.