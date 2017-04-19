Boston Celtics saha avantajını kaybetti

Normal sezonda Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Chicago Bulls’a 111-97 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü.

NBA'de play-off ilk tur heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, Staples Center’da karşılaştığı Utah Jazz’ı 99-91 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. Clippers’ta Blake Griffin 24 sayı, 6 ribaund, Cris Paul 21 sayı, 10 asist ve DeAndre Jordan 18 sayı, 15 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Jazz’da ise Gordon Hayward 20 sayı, 6 ribaund ve Derrick Favors 13 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

Boston avantaj kaybetti

Chicago Bulls, TD Garden’da karşı karşıya geldiği Boston Celtics’i 111-97 yendi ve 2-0 öne geçti. Boston, Doğu Konferansı’nı lider bitirdikten sonra elde ettği saha avantajını böylece kaybetti. Bulls’ta Jimmy Butler 22 sayı, 8 ribaund, Dwayne Wade 22 sayı, 4 ribaund ve Rajon Rondo 11 sayı, 14 asistle mücadele ederken, Celtics’te ise Issiah Thomas 20 sayı, 4 ribaund ve Jae Croeder da 16 sayı, 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

Toronto seriyi eşitledi

Toronto Raptors, Air Canada Center’da Milwaukee Bucks’ı 106-100 yenerek, seriyi 1-1’e taşıdı. Raptors’ta DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaund, Kyle Lowry 22 sayı, 5 asistle, Bucks’ta da Antetakounmpo 24 sayı, 15 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de play-off heyecanı şu karşılaşmalar ile devam edecek:

00.30 Atlanta Hawks – Washington Wizards (1-0)

05.30 Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (1-0)

03.00 Houston Rockets – Oklahoma City Thunder (1-0)