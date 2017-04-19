Bruno Genesio: Bu sezon oynayacağımız en önemli maç

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beşiktaş’ın çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Bu sezon oynayacağımız en önemli maç. Psikolojilerini de buna yönelik hazırladılar” dedi. Genesio ayrıca maçın kaderini detayların belirleyeceğini söyledi.

Fransız ekibi Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Bastia maçından sonra olan olayları aştıklarını belirterek, “Güvenlik ile ilgili Türkiye'den büyük teyit aldık. Bununla ilgili şüphemiz yok. Çok önemli bir maç oynayacağız” dedi.

“Bu sezon oynayacağımız en önemli maç”

Takımdaki bu maç için son durumu açıklayan deneyimli çalıştırıcı, “Pazartesi günü futbolcuların dayanışma halinde olduğunu gördüm. Hedefe odaklandıklarını gördüm. Bu sezon oynayacağımız en önemli maç. Psikolojilerini de buna yönelik hazırladılar” şeklinde konuştu.

“Zorluklarla uğraşarak nasıl galip geleceğini öğretiyor”

Çok olaylı bir sezon geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Genesio, “Bunların sorumlusu ben değilim. Ben takımın hazırlamaktan sorumluyum. Vahim bir sonuç olmadı şiddet olaylarından. Önemli olan futbol konuşmamız. İki takım arasında olabilecek şeyler bunlar. Bunlar bizi çok şey öğretiyor. Zorluklarla uğraşarak nasıl galip geleceğini öğretiyor” diye cevap verdi.

“Sadece futbol oynanacağı bir maç olmalı”

Zor bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Genesio, “Bizim için çok zor bir takıma karşı oynayacağız. Büyük konsantrasyon gerekiyor. Yarın sadece futbolun oynanacağı bir maç olmalı. Maçın sonuçtan ziyade dostluk ve anlayış içinde geçmesi gerekiyor. Bizim için gol atmak da önemli. 0-0'da da tur atlıyoruz. Yarın kendi maçımızı oynayacağız. Daha sonra tur atlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduklarını söyleyen Genesio, “Kolektif futbolu iyi oynuyorlar. Bireysel olarak da iyiler. Maçın kaderini detaylar belirleyecek” diyerek sözlerini tamamladı.