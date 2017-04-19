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BURSASPOR
23 Nisan 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
BURSASPOR
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Bursaspor’da neşeli antrenman

Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
15:2319 Nisan 2017
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Bursaspor’da neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında, Manisa'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde ise Bursasporlu oyuncuların, Akhisar Belediyespor maçına yönelik taktik çalışma yaptığı bildirildi.

Dünkü antrenmanda ayağına darbe alan Erdem Özgenç salonda çalıştı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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bursaspor
Son güncelleme: 15:25 | 19.04.2017
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