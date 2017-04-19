Denizlispor 2 -4 Şanlıurfaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Denizlispor, sahasında Şanlıurfaspor’a 4-2 mağlup oldu. Şanlıurfaspor bu skorla ilk deplasman galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor’u yenerek play off için küçük de olsa bir umut ışığı yakan Denizlispor, 28. hafta randevusunda kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor’a sahasında 4-2 yenilerek tüm iddiasını yitirdi.

Denizlispor bu yenilgiyle 34 puanda kalırken, puanını 29’a çıkaran Şanlıurfaspor kümede kalma umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Şanlıurfaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan rakibini geçip plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

18. dakikada Atiemwen'in ara pasında topla buluşan Mertcan’ın ortasında Batuhan boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 0-2.

20. dakikada Yasin'in sol kanattan yerden ortasında Moritz'in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

22. dakikada Kerem Can'ın uzun taç atışında Ziya’nın vuruşunda kaleye giden topu Kappel kafayla ağlara yolladı. 1-2.

31. dakikada ceza sahasına giren Atiemwen’in yerden pasında Mertcan topu filelere gönderdi. 1-3.

45. dakikada Batuhan'ın çizgiye inerek yerden ortasında arka direkte Atiemwen topu filelere yolladı. 1-4.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ziya, rakibi tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Moritz, kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 2-4.

Denizlispor 2 -4 Şanlıurfaspor

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Erkan Akbulut xx

Denizlispor: Asil Kaan x, Burak x, Ömer Alp x (Taha Can dk. 46 x), Cenk x, Kerem Can x, Sankoh xx, Barış x (Cihan dk. 46 x), Kappel xx (Şevki dk. 68 x), Moritz xx, Ziya xx, Yasin x

Yedekler: Zeki, İsmail, Taşkın, Berkan

Teknik Sorumlu: Cengiz Tarım

Şanlıurfaspor: Sinan xx, Marc xx, Berkay Can xx, Soro xxx, Caner xx, Hüseyin xxx (Abdulaziz dk. 57 x), Kağan xx, Fevzi xx (Halil dk. 80 ?), Mertcan xxx, Atiemwen xx, Batuhan xxx (Artun dk. 59 x)

Yedekler: Fatih, Banahene, İzzet, Cemil,

Teknik Sorumlu: Ogün Temizkanoğlu

Goller: Kappel (dk. 22), Moritz (dk. 75 pen.) (Denizlispor), Batuhan (dk. 5 ve 18), Mertcan (dk. 32), Atiemwen (dk. 45) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kerem Can, Şevki (Denizlispor), Fevzi (Şanlıurfaspor)