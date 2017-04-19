En büyük görev taraftarın

Mecit DEMİR yazdı...

Beşiktaş, yarın Lyon önünde tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacak. İlk maçta deplasmanda alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen atılan gol, temsilcimiz için avantaj olarak görülse de siyah-beyazlı ekibin işinin kolay olmadığını söylememiz gerek. Karşılaşmanın sinir harbi şeklinde geçeceği ortada. Çünkü hem Lyon hem de Beşiktaş biliyor ki, bu turu geçen takım Manchester United ile birlikte (turu geçerse) kupanın belki de en büyük favorisi haline gelecek. Çünkü hem Lyon hem Beşiktaş da İngiliz ekibiyle kafa kafaya oynayabilecek cesarete ve kaliteye sahip. Diğer 5 takımdan da iyi durumdalar.

Fransa'daki maç öncesi taraftarların sahaya girmesine rağmen 90 dakika boyunca iki takım futbolcuları da olaylardan etkilenmedi, sadece futbolu düşündü.

Şimdi Kartal, taraftarı önünde tur arayacak. Beşiktaş taraftarının gücünü Avrupa'da bilmeyen yok. İlk yarısı 3-0 geride bitirilen Benfica maçının 3-3'e gelmesinde başrol taraftardaydı. Olympiakos karşılaşmasında Aboubakar'ın kırmızı kart görmesinin ardından takıma verdikleri destekle Beşiktaş'ın 11. adamı oldular. Şimdi Lyon önünde de tarihi bir sınav verecekler.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunda kendi sahasındaki 3 maçtan da beraberlikle ayrılması, Beşiktaş'ın bu arenada yola devam edememesinin en büyük sebebiydi. Ancak bu kez hataya yer yok. Beşiktaş, sahaya karakterini yansıtırsa turu geçecektir. Futbolcuların sinirlerine hâkim olması, tahriklere kapılmaması, kısacası akıllı oynaması gerekiyor.