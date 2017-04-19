Fikret Orman: 1-0 alalım tur bizim olsun

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçının hakemi Sırp Milorad Mazic için, “Allah ona hakem şansı versin. İnşallah skora etki eden bir şey yapmaz diye temenni ediyorum” dedi. Orman ayrıca Lyon maçı için, “1-0 alalım, tur bizim olsun” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kabataş Erkek Lisesi'nde katıldığı söyleşinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta oynanan maçın geçen haftada kaldığını belirten Orman, “O maç orada kaldı. Lyon bugün geliyor. Bizim misafirimiz olacak. Başkanları iyi niyet gösterdi. Gelmeyen taraftarlarının kullanacağı bölgeyi Beşiktaşlılara verdi. Onlar da dostluk eli uzattı. Bu noktadan sonra o maçı unutmamız lazım. Yarınki maçımızda taraftarlarımızla, camiamızla rakibimizi ağırlayacağız. İnşallah turu geçeceğiz. Gelecek taraftarlara da her zaman söylüyorum. Onlar Beşiktaş'ı temsil ediyorlar. Beşiktaş'a layık davranmalarını istiyorum. Taraftarlarıyla bütünleşmiş bir Beşiktaş'a çok ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın üst düzey bir takım olduğunu vurgulayan Orman, “Beşiktaş ve oyuncularımızın kariyeri açısından önemli bir maç. Onlar da kazanmak istiyor. Çok üst düzey maçlar oynadık. Bu sene Avrupa'da 12. maçımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 maç oynadık. Hemen hemen üst düzey takımlarla oynadık. Sakatlık, kırmızı kart olanlar var yerine oynayacak oyuncular var. Turu atlayacak bir skor alalım. İlk 10 dakikada atalım değil, 1-0 olsun alalım, tur bizim olsun” diye konuştu.

“İnşallah skora etki eden bir şey yapmaz”

Yarın oynanacak maçı yönetecek olan Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic hakkında da açıklamalarda bulunan Orman, “Bizim Benfica maçını yönetti. Çok tecrübeli, başarılı bir hakem. Allah ona hakem şansı versin. İnşallah skora etki eden bir şey yapmaz diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın iyi biri olduğunu belirten Orman, “Geçen kampa gittiğimde de gördüm. Sevdiğimiz bir çocuk. Hata yaptı, o da biz de üzüldük. Türkiye'nin gol kralı Cenk Tosun bizim santraforumuz. Çok sevdiğim oyuncu. Allah ona da şans versin, 2-3 gol atsın” açıklamasında bulundu.