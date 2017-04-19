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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
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Fikret Orman antrenmanı izledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında O. Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
23:4219 Nisan 2017
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Fikret Orman antrenmanı izledi

Beşiktaş, Lyon maçı hazırlıklarını tamamladı. Başkan Fikret Orman ve Hakan Özköse (Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu) çalışmanın bir bölümünü izledi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, akşam saat 22.05’te Vodafone Arena’da O. Lyon ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı oynayacak.

Son güncelleme: 23:43 | 19.04.2017
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